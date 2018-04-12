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Липецкая вечЁрка: эхо троллейбусов, лакомый домик и самые убитые дороги
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 12 апреля.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили демонтажу контактной сети для троллейбусов. Всего с улиц города будет снято 204 км контактного провода. На все работы уйдет три месяца. Исходя из предварительных расчетов, муниципальное предприятие получит 130 тонн меди, которые будут проданы по цене лома.
Активно читатели интересовались торгами на видную недвижимость. Бывший особняк главы администрации района продается по цене в 8,5 тысяч рублей за квадратный метр. Интересно, допустят ли районные власти к аукциону кого-то еще, кроме ветеринара Глазунова?
Значительное число отзывов собрала новость про наезд на пешеходов. в 20.20 на улице Меркулова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин 33-х и 29-ти лет.
Бурное обсуждение вызвало известие насчет очередного разоблачения. « На этот раз парламентарий уличил в краже из чужой докторской диссертации действующего вице-губернатора Липецкой области, кандидата экономических наук Николая Тагинцева».
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба подвески своих автомобилей. Рискуя своим служебным авто, съемочная группа проехала по липецкому бездорожью и подготовила рейтинг дорог опасных для жизни людей и их автомобилей.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили демонтажу контактной сети для троллейбусов. Всего с улиц города будет снято 204 км контактного провода. На все работы уйдет три месяца. Исходя из предварительных расчетов, муниципальное предприятие получит 130 тонн меди, которые будут проданы по цене лома.
Активно читатели интересовались торгами на видную недвижимость. Бывший особняк главы администрации района продается по цене в 8,5 тысяч рублей за квадратный метр. Интересно, допустят ли районные власти к аукциону кого-то еще, кроме ветеринара Глазунова?
Значительное число отзывов собрала новость про наезд на пешеходов. в 20.20 на улице Меркулова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин 33-х и 29-ти лет.
Бурное обсуждение вызвало известие насчет очередного разоблачения. « На этот раз парламентарий уличил в краже из чужой докторской диссертации действующего вице-губернатора Липецкой области, кандидата экономических наук Николая Тагинцева».
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба подвески своих автомобилей. Рискуя своим служебным авто, съемочная группа проехала по липецкому бездорожью и подготовила рейтинг дорог опасных для жизни людей и их автомобилей.
Вне закона
100 пудов