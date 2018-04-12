Общество
сегодня, 17:34
Рейтинг самых разбитых дорог Липецка
11 1225
Предупреждён, значит вооружён!
Мы попросили наших подписчиков, рассказать где, по их мнению, самые разбитые дороги.
Рискуя своим служебным авто, съемочная группа проехала по липецкому бездорожью, и подготовила рейтинг дорог опасных для жизни людей и их автомобилей.
Рискуя своим служебным авто, съемочная группа проехала по липецкому бездорожью, и подготовила рейтинг дорог опасных для жизни людей и их автомобилей.
11 1225
А
Гость
херои
хм
Со стороны.
Мэр
Алиса
Денис
карим
Костя