Рейтинг самых разбитых дорог Липецка

Предупреждён, значит вооружён!

Мы попросили наших подписчиков, рассказать где, по их мнению, самые разбитые дороги.Рискуя своим служебным авто, съемочная группа проехала по липецкому бездорожью, и подготовила рейтинг дорог опасных для жизни людей и их автомобилей.