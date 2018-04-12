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сегодня, 17:34

Рейтинг самых разбитых дорог Липецка

11 1225
#наш рейтинг #дороги
2
Рейтинг самых разбитых дорог Липецка

Предупреждён, значит вооружён!

Мы попросили наших подписчиков, рассказать где, по их мнению, самые разбитые дороги.



Рискуя своим служебным авто, съемочная группа проехала по липецкому бездорожью, и подготовила рейтинг дорог опасных для жизни людей и их автомобилей.
11 1225
#наш рейтинг #дороги
2

Комментарии (11)

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А

9 минут назад
Что делает доблестная ГБДД для безопасности движения по этим дорогам?Ведь они получают зарплату из денег рядовых граждан.А раз они ничего не делают,то значит и не нужны.
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Гость

16 минут назад
Вот какие дороги надо ремонтировать, а не Первомайскую и Неделина. Мост закрыт, они хотят ещё эти две дороги ремонтировать одновременно. На следующий год закрывайте полностью одну улицу и ремонтируйте, как Советскую делали. И белорусам отдайте. Хотя белорусы больше к нам не поедут, в прошлом году дорожники говорили, вашим руководителям города хорошие дороги не нужны, они только нам мешают работать.
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херои

25 минут назад
в россии две беды и контролируют их другие две,имена все знают..страна бедоносцев!
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хм

46 минут назад
от 7-й поликлинники до Ашана вообще дороги нет, через пустырь/мусорку ходим, а когда дождь - плывём по уши в грязи и всё несем в супермаркет))
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Со стороны.

52 минуты назад
В 20 мкр. на дороге, ведущей к УФМС, есть яма на проезжей части. Я не замеряла, но яма широкая и... глубокая. Фото сделала! Ночью можно здорово влететь!!!
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Мэр

54 минуты назад
Канешна привидем не ссыте
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Алиса

сегодня, 17:57
Скороходова от Неделина до Советской .....местами глина и чернозем
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Денис

сегодня, 17:56
В военном городке в сторону дома офицеров прокатитесь, там прям в центре города увидите всю прелесть многолетнего ямочного ремонта, все латки каждый год сносит, на их месте зияют классные дыры, местам не плохого размера!
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карим

сегодня, 17:53
Живу на Сырском ходу по Московской на работу и домой до Ривьеры ходит от нас автобус №24 но дождаться его подвиг еще и пешеходная дорожка отсутствует в дождь прихожу как свинка в грязи просто не хочется час стоять в ожидании №24
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Костя

сегодня, 17:52
что у корреспондента с руками
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