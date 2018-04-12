«Умная» лазейка на Петровский мост закрыта

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Фото: "Дороги Липецка"

Теперь перекрыт второстепенный выезд на улицу Карла Маркса со стороны улицы Октябрьской, сообщает мэрия Липецка. Это сделано, чтобы избежать роста пробки при въезде на Петровский мост.Причиной такого решения департамента транспорта стал поток автолюбителей, съезжающих на второстепенную магистраль, чтобы избежать ожидания на светофоре по основному направлению. Тем самым эти "умники" пытались проехать на мост без очереди и тормозили основной поток. Теперь придется ждать в общей очереди.