Общество

26 минут назад

«Умная» лазейка на Петровский мост закрыта

4 507
#ремонт Петровского моста
2
«Умная» лазейка на Петровский мост закрыта

Добро пожаловать в очередь.

Теперь перекрыт второстепенный выезд на улицу Карла Маркса со стороны улицы Октябрьской, сообщает мэрия Липецка. Это сделано, чтобы избежать роста пробки при въезде на Петровский мост.

Причиной такого решения департамента транспорта стал поток автолюбителей, съезжающих на второстепенную магистраль, чтобы избежать ожидания на светофоре по основному направлению. Тем самым эти "умники" пытались проехать на мост без очереди и тормозили основной поток. Теперь придется ждать в общей очереди.

Фото: "Дороги Липецка"

4 507
#ремонт Петровского моста
2

Комментарии (4)

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бык

1 минуту назад
бык, )))))
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Я

13 минут назад
Так наоборот пробка вырастет. То на две колеи рассасывалась, а теперь тянуться до Фрунзе будет.
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Теперь умный

15 минут назад
А это была умная лозейка. Теперь я знаю
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бык

16 минут назад
Я недавно одному такому шнырю в ипало дал.
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