В Москве представили первый завоеванный Россией «Оскар» из гипса

14 апреля Музей кино, недавно получивший постоянное здание на территории ВДНХ, откроет научно-образовательный центр.

Как рассказала «Известиям»директор Музея кино Лариса Солоницына, сейчас там работает три кинозала, оборудование которых позволяет демонстрировать кино с цифровых и аналоговых носителей — с пленки 16 и 35 мм.

Музей открылся четырьмя выставками, на одной из которых — «Лабиринт истории», посвященной развитию отечественного кинематографа, — хранится первый «Оскар», который получила Россия.

«Внутри этой экспозиции — статуэтка Американской киноакадемии за документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой». Поскольку шла Вторая мировая война, призы делали из гипса, а металл был стратегическим материалом. Обещали заменить после войны на металлический, но не случилось. Так что у нас хранится тот самый аутентичный гипсовый «Оскар» военных лет», — отметила директор Музея кино.