В России
52 минуты назад
Аналитики исключили резкое ускорение инфляции из-за ослабления рубля
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Нынешняя волатильность курсов валют не окажет сильного воздействия на инфляцию.
По мнению макроэкономистов, опрошенных «Известиями», в целом по рынку снижающийся курс рубля приведет к росту цен не более чем на 1%.
Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что нынешнее ослабление российской валюты — во многом спекулятивное. По его словам, ситуация выровняется через две недели, а курс закрепится на отметке в 67 рублей за доллар.
«В целом по году даже в случае дальнейшего роста инфляции она составит не более 3,7%», – прогнозируют в банке.
Сейчас в годовом выражении инфляция составляет 2,5%, что является рекордно низким уровнем. При этом Центробанк закладывал показатель в 4% по итогам 12 месяцев.
Однако эксперты предупреждают, что на некоторые категории товаров и услуг цены все же могут вырасти, в частности на плодоовощную продукцию, которая ввозится из-за рубежа, а также на международные авиаперелеты.
Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что нынешнее ослабление российской валюты — во многом спекулятивное. По его словам, ситуация выровняется через две недели, а курс закрепится на отметке в 67 рублей за доллар.
«В целом по году даже в случае дальнейшего роста инфляции она составит не более 3,7%», – прогнозируют в банке.
Сейчас в годовом выражении инфляция составляет 2,5%, что является рекордно низким уровнем. При этом Центробанк закладывал показатель в 4% по итогам 12 месяцев.
Однако эксперты предупреждают, что на некоторые категории товаров и услуг цены все же могут вырасти, в частности на плодоовощную продукцию, которая ввозится из-за рубежа, а также на международные авиаперелеты.
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