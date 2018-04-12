Лучший горновой НЛМК трудится на печи «Россиянка»

На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в международную Группу НЛМК) подвели итоги конкурса среди горновых доменных печей. В профессиональном соревновании участвовали более 60 работников из двух цехов предприятия.

После теоретического этапа на практике конкурсанты выполняли имитацию технологической операции по открытию летки доменной печи для выпуска готового чугуна.



В итоге лучшим стал работник второго доменного цеха Максим Банных. Лучшим молодым рабочим - Николай Федерякин из того же цеха.



Кроме денежных премий всех победителей и призеров наградили нагрудными значками, дипломами, сувенирами и подарочными сертификатами в спортивные комплексы «Спортпарк» и «Нептун». Победители также получат надбавки за профессиональное мастерство.



В 2018 году на НЛМК пройдут 29 конкурсов профессионального мастерства по основным рабочим специальностям. Кроме соревнований среди представителей рабочих профессий в продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Во всех конкурсных соревнованиях в 2018 году примут участие более 2000 сотрудников предприятия. Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.





