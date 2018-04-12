Карантин охватил 8 классов в 7-ми школах Липецка

Если новые классы закрывать не будут, карантин завершится 18 апреля.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжается частичный карантин, по данным на 12 апреля, приостановлены занятия в 8 классах 7-ми школ города.



Частичный карантин охватил школы под номерами 1, 12, 20, 40, 45, 48, 49.



Пока последней должна выйти с карантина школа под номером 45 - там очастичный карантин объявлен по 18 апреля. В школах под номерами 1, 48, 49 карантин завершится на день раньше, 17 апреля.



Напомним, на минувшей неделе в Липецке было зарегистрировано 5615 случаев ОРВИ и гриппа (70,4% всех случаев по области, в том числе гриппа 123 случая). Как и в целом по области, количество обращений за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ снизилось (на 17,1%), однако уровень эпидпорога все еще превышен. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.