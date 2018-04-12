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В Греции потерпел крушение военный самолет

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#крушение самолета в Греции
В Греции потерпел крушение военный самолет

Самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос, судьба пилота неизвестна.

Самолет греческих ВВС упал в Эгейское море, - сообщает News247.gr.

Со ссылкой на данные генштаба Греции издание сообщает, что самолет Mirage 2000-5, возвращавшийся в составе группы других самолетов после операции по перехвату, около 12.15 по местному времени пропал с радаров в девяти морских милях к северо-востоку от острова Скирос.

Министр национальной обороны страны в твиттере подтвердил, что пилот Mirage 2000 погиб.

Предполагаемую зону крушения обследуют в помощью вертолетов, - пишет Газета.ru.
191
#крушение самолета в Греции

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