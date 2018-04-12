Рынки вернули себе популярность на 8,6%

Продажа товаров на рынках и ярмарках в Липецкой области выросла в прошлом году на 8,6% - это четвертое место в стране.

Между тем, в целом по России торговый оборот рынков и ярмарок упал на 7,3%. Продажи увеличились лишь в 32 регионах. Особо выделился на общем фоне Северо-Кавказский федеральный округ, где торговля на рынках выросла во всех республиках и Ставропольском крае. Самый большой рост отмечен в Калмыкии (+51,6%), самое заметное падение — в Мурманской области (-57,8%). Всего в Липецкой области на рынках и ярмарках наторговали на 13 млрд. 058,2 млн. рублей. Вне рынка организации и индивидуальные предприниматели наторговали на 223 922,2 млрд. рублей, что на 1,3% больше, чем в 2016 году.

В целом оборот розничной торговли составил в регионе 236 млрд. 980,4 млн. рублей — на 1,7% больше, чем годом ранее. В стране рост составил +1,3%. Падение было лишь в 12 регионах, а самый заметный рост — в Чукотском автономном округе (+6,9%), сообщает Росстат.