Происшествия

сегодня, 15:49

ГИБДД ищет свидетелей двух ДТП

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#розыск
ГИБДД ищет свидетелей двух ДТП

Одно произошло вчера у «Армады», второе – 16 марта на улице Зои Космодемьянской

Первое ДТП произошло 11 апреля в Липецке в 20.20 на улице Меркулова, напротив дома № 21.

Две женщины переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе в сторону «Армады», и угодили под машину светлого цвета. В итоге у 33-летней пострадавшей врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а у 29-летней женщины – закрытый перелом носа. При этом не уточняется, на какой сигнал светофора они переходили дорогу. Водитель после ДТП скрылся.

А второе ДТП зарегистрировано 16 марта в районе дома 64 а улице Зои Космодемьянской. Там десятилетний школьник переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе в сторону остановки. Предположительно, он попал под колеса зеленого «Фольксвагена Гольф», водитель которого также скрылся с места ДТП. У ребенка врачи обнаружили ушиб колена.

- Мы просим откликнуться свидетелей по телефонам  42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно), - отмечает старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. - Также напоминаем, что в соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным на срок до 15 суток.
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#розыск

Комментарии (3)

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вадитиль

43 минуты назад
Пешиход, Мы садимся за руль адской колесницы,-что бы превращать пешеходов в пешИходов!
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Пешиход

сегодня, 16:41
За рулем не может быть невиноных, они садятся за руль тяжелой металлической колесницы предназначение которой калечить и убивать
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гостья

сегодня, 16:32
это называется люди? да мы сами себя уже уничтожаем........даже детей оставляют на месте происшествия....
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