В Липецке ждут НЛО

Таинственная аббревиатура посвящена «Библионочи».

Библиотечно-информационный центр имени Бартенева подготовил к «Библионочи» программу НЛО – ночь любителей общения. Книгохранилище ждет гостей с 18:30 20 апреля.



В БИЦ Бартенева для липчан будут работать литературная площадка «Магия книги», фотозона с костюмами и реквизитом, библиокафе «ЧайКоф», площадка комиксов, анимационная программа для детей, ростовые куклы, аниматоры, игры и конкурсы. Гостям устроят экскурсии по музею П. И. Бартенева, развлекут мастер-классом витражной росписи и рисунка на гальке, покажут презентацию робототехники и дефиле-шоу «Обитель снов».



Вечер украсят творческая встреча с поэтом и прозаиком Аллой Линевой, исполнение ее стихов в песнях Алексеем и Надеждой Бондаренко. Также липчан ждет творческое испытание в «Квест-баре ЛитФрэш». Это конкурс безалкогольных коктейлей с литературными названиями по мотивам творчества И. С. Тургенева. Кроме того, липчанам готовят фотоконкурс «Тургеневская девушка» , беспроигрышную книжную лотерею «Для тех, кому не спится» и световое шоу.



Вход свободный.