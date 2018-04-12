Происшествия

57 минут назад

Липчанин грабил пассажиров Казанского вокзала

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#грабеж #
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Липчанин грабил пассажиров Казанского вокзала

Компанию ему составлял уроженец Узбекистана

К полицейским ЛУ МВД России на станции Москва – Рязанская, несущим службу  на платформе пригородных поездов Казанского вокзала  Москвы обратились двое граждан, которые сообщили, что только что стали жертвами грабителей. Двое неизвестных под угрозой применения физической силы отобрали мобильный телефон сначала у одного из заявителей, а буквально через пару минут высмотрели в пассажиропотоке вторую жертву, которую также лишили телефона аналогичным способом. Полицейские незамедлительно проследовали по пути ухода злоумышленников и сумели задержать их по горячим следам. Ими оказались 30-летний житель Липецкой области и 23-летний гражданин Республики  Узбекистан. Похищенное изъято.

По данному факту следственным отделом ЛУ МВД России на станции Москва - Казанская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемые задержаны по ст.91-92 УПК РФ.

Фото: vostv.ru

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#грабеж #
1

Комментарии (1)

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Ирина.

47 минут назад
Семейная пара.
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