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На жену – с топором, на мать – с доской

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#угроза убийством #побои #Анастасия Овсянникова
На жену – с топором, на мать – с доской

Липчанки продолжают прощать семейных тиранов.

В производстве мировых судов Липецкой области находится немало дел, связанных с угрозами убийствами и побоями. Чаще всего эти преступления – результат бесконтрольного употребления алкоголя, еще чаще потерпевшими становятся домочадцы пьяных тиранов. И продолжают их прощать.

Мировой судья СУ №3 Ельца рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Пьяный ельчанин и его супруга находились дома. Между ними возникла ссора. Пьяный мужчина схватил за топор и бросился на свою жену. Женщина чудом избежала увечий и обратилась в правоохранительные органы.

В производство же мирового судьи СУ №5 Октябрьского района Липецка попало обвинение в отношении женщины. В этом случае конфликт произошел между дочерью и матерью. Пьяная «кровинушка» поссорилась со своей родительницей и накинулась на нее с кухонной разделочной доской. Дочь нанесла матери три удара в область правой руки. Врачи диагностировали закрытый перелом нижней трети правой локтевой кости со смещением. Это расценивается как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести.

Оба судебных процесса закончились хэппи-эндом для подсудимых. Родственники простили непутевых домочадцев и просили прекратить в отношении них уголовные дела. Видимо, они позабыли трагичный пример Анастасии Овсянниковой. 28-летняя девушка постоянно прощала своего возлюбленного и забирала все заявления о побоях. Вскоре начнется судебный процесс над Максимом Грибановым: он уже признался в том, что забил ее до смерти.
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#угроза убийством #побои #Анастасия Овсянникова

Комментарии (4)

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BLOOD_JO

17 минут назад
... на отца с арматурой, на тёщу с пилой...
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Зоолог

28 минут назад
А один раз ,я, споткнулся-и мордой в г о вно.Судя по вкусу- * ,это была овчарка.
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Зоолог

36 минут назад
гостья, это ещё что! Полный........- это засранные собаками предворовые территории. Я сегодня снова вляпался в собачее говно.
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гостья

53 минуты назад
полный ..............и это люди
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