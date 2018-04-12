Происшествия
сегодня, 15:02
На жену – с топором, на мать – с доской
Липчанки продолжают прощать семейных тиранов.
В производстве мировых судов Липецкой области находится немало дел, связанных с угрозами убийствами и побоями. Чаще всего эти преступления – результат бесконтрольного употребления алкоголя, еще чаще потерпевшими становятся домочадцы пьяных тиранов. И продолжают их прощать.
Мировой судья СУ №3 Ельца рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Пьяный ельчанин и его супруга находились дома. Между ними возникла ссора. Пьяный мужчина схватил за топор и бросился на свою жену. Женщина чудом избежала увечий и обратилась в правоохранительные органы.
В производство же мирового судьи СУ №5 Октябрьского района Липецка попало обвинение в отношении женщины. В этом случае конфликт произошел между дочерью и матерью. Пьяная «кровинушка» поссорилась со своей родительницей и накинулась на нее с кухонной разделочной доской. Дочь нанесла матери три удара в область правой руки. Врачи диагностировали закрытый перелом нижней трети правой локтевой кости со смещением. Это расценивается как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести.
Оба судебных процесса закончились хэппи-эндом для подсудимых. Родственники простили непутевых домочадцев и просили прекратить в отношении них уголовные дела. Видимо, они позабыли трагичный пример Анастасии Овсянниковой. 28-летняя девушка постоянно прощала своего возлюбленного и забирала все заявления о побоях. Вскоре начнется судебный процесс над Максимом Грибановым: он уже признался в том, что забил ее до смерти.
Мировой судья СУ №3 Ельца рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Пьяный ельчанин и его супруга находились дома. Между ними возникла ссора. Пьяный мужчина схватил за топор и бросился на свою жену. Женщина чудом избежала увечий и обратилась в правоохранительные органы.
В производство же мирового судьи СУ №5 Октябрьского района Липецка попало обвинение в отношении женщины. В этом случае конфликт произошел между дочерью и матерью. Пьяная «кровинушка» поссорилась со своей родительницей и накинулась на нее с кухонной разделочной доской. Дочь нанесла матери три удара в область правой руки. Врачи диагностировали закрытый перелом нижней трети правой локтевой кости со смещением. Это расценивается как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести.
Оба судебных процесса закончились хэппи-эндом для подсудимых. Родственники простили непутевых домочадцев и просили прекратить в отношении них уголовные дела. Видимо, они позабыли трагичный пример Анастасии Овсянниковой. 28-летняя девушка постоянно прощала своего возлюбленного и забирала все заявления о побоях. Вскоре начнется судебный процесс над Максимом Грибановым: он уже признался в том, что забил ее до смерти.
BLOOD_JO
Зоолог
Зоолог
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