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80% введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

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#жилье
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80% введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

881 жилое здание введено в Липецкой области в январе-марте, общее число квартир в них 1383. Общая площадь введенных жилых зданий составила 195,5 тыс. кв. метров, или всего 89% от прошлогоднего.

Население за счет собственных и заемных средств построило 155,5 тыс. кв. метров жилья, что составляет 80% от общего объема жилья. По сравнению с прошлым годом ввод индивидуального жилья уменьшился на 1,6 тыс. кв. метров. В расчете на 1000 населения в целом по области пришлось 169,9 кв. метров жилья. 

Кроме того, за счет нового строительства и реконструкции в регионе с начала года введены помещения для крупного рогатого скота, свиней, зерносеменохранилища, линии электропередач, станция техобслуживания, газозаправочная станция, предприятия торговые и общепита, общетоварные склады, автодороги с твердым покрытием, волоконно-оптические линии связи.

259
#жилье
1

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