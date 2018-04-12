В Липецке в прошлом году побывали 83 тысячи туристов

В департаменте культтуризма мэрии этим очень довольны.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи депутатам горсовета представили отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы» в 2017 году и за текущий период 2018 года.



По словам председателя департамента культуры и туризма мэрии Сергея Малько, в прошлом году из бюджета города было выделено порядка 346 млн рублей на повышение туристкой привлекательности города, или 84% от всех плановых ассигнований. В Липецке побывали 83 тысячи туристов. Из доклада следовало, что туристы, главным образом, тусовались в городских парках: в них стало больше отдыхающих на 23%, чем в 2016 году. Гостей города интересовали фестивали «Тыквенная каша», «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки», «Липецкие воды», «Липовый цвет», Фестиваль силы».



На этом, собственно, все. Туризма в Липецке нет, а если и есть, то, как говорил Сергей Малько раньше, находится он в зачаточном состоянии (мэрия желает попасть в федеральную программу развития внутренного туризма, чтобы получить 5-миллиардное финансирование, но пока тщетно). В этом году туристов будут дополнительно привлекать новым обезьянником в зоопарке и электронным органом в Доме музыки.



- Я думала, что туристов в Липецке было меньше. Тысяч 40-45. В целях привлечения туристов нужно активнее проводить благоустройство. Нам также катастрофически не хватает музеев. Нужно открывать частные музеи, - сказала вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова.



Каким будет бренд Липецка? У Сергея Малько не было ответа на этот вопрос. Может, фабрика "Липецкие узоры"? Или "Романовская игрушка"?



Сергей Малько видит Липецк базой для туристов, которые тут могут переночевать, а на достопримечательности ездить смотреть в районы.



Депутат Николай Быковских поинтересовался у председателя департамента тем, какие учреждения культуры нужны городу. Оказывается, Липецку не хватает школ искусств, особенно в новых микрорайонах.



- У нас просто нет для этого соответствующих помещений! - посетовал Сергей Малько.



- Липецк значительно вырос в сторону Воронежа. Но в новых районах нет ни одного учреждения культуры. «Ривьера» - не то учреждение, что бы нам не говорили. Обоснуйте нам потребность в учреждениях культуры. И я обращусь с депутатскими запросами в область, - попросил чиновника депутат Николай Быковских.