В Липецкой области ночные заморозки до -4

В ближайшие трое суток территория Липецкой области остается во власти антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 5-70 тепла, что чуть ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от -4 до +1 градусов, днем от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов тепла.

Самым теплым 12 апреля в Липецке был в 2008 году: +23, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1928 году — 9 градусов мороза.