Происшествия

35 минут назад

Липчанин двумя топорами искромсал знакомого

3 1600
#убийство
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Липчанин двумя топорами искромсал знакомого

Убийца оказался психбольным

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца села Балахна Задонского района Липецкой области, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в состоянии невменяемости.

Следствием установлено, в феврале 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по ул. Ленинградская Воронежа, компания местных жителей употребляли алкогольные напитки. Во время общения между двумя знакомыми произошел конфликт, 35-летний воронежец сходил домой за двумя топорами и, вернувшись, нанес ими оппоненту множественные удары в область головы, туловища и конечностей. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе следствия по данному уголовному делу проведен большой объем работы, позволивший установить причастность мужчины к запрещенному уголовным законом деянию: допрошены свидетели, в том числе очевидцы произошедшего, проведены выемки и осмотры, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному районуВоронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

В связи с наличием психического заболевания у задержанного, по уголовному делу назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно заключению экспертов мужчина совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

 

3 1600
#убийство
2

Комментарии (3)

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Кот

13 минут назад
Он подумал, что он Джеки Чан.
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Клим Чугункин

16 минут назад
А может алкашню в Рассее только психи одолеют?
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Мазар

29 минут назад
Рагнар вернулся )
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