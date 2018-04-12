сегодня, 13:17
Судебный допрос Сечина по делу Улюкаева завершился
Мосгорсуд закончил допрашивать главу «Роснефти» Игоря Сечина на апелляционном заседании по делу о взятке бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Как передает "Интерфакс", допрос свидетеля проходил в закрытом режиме и длился немногим больше часа. Сечин вошел в зал суда и покинул его незаметно для представителей СМИ.
Мосгорсуд в четверг отказался переносить на другой день заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, чтобы его адвокаты смогли подготовить позицию после выступления главы "Роснефти" Игоря Сечина.
"Ходатайство следователя об отложении судебного заседания удовлетворить частично. Предоставить им время до 14:30 по московскому времени для обсуждения и подготовки позиции, в остальной части ходатайства - отказать", - огласила судья.
Адвокаты попросили судей отложить заседание на другой день, так как после выступления Сечина им необходимо время для согласования и выстраивания новой позиции. Однако суд согласился с позицией Генпрокуратуры, которая настаивала на продолжении заседания и нецелесообразности его переноса.
"Предполагается, что вы знакомы с материалами дела, поэтому предоставленного времени вам должно быть достаточно", - резюмировали судьи.
Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву, который в декабре прошлого года был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным по делу о получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти". В ходе процесса в качестве свидетеля в суд несколько раз вызывался Игорь Сечин, однако тогда он так и не явился для дачи показаний.
В ходе процесса экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы "Роснефти" и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, "данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела".