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33 минуты назад

В Воронежской области потерпел крушение самолет

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#Крушение самолета #Воронеж
В Воронежской области потерпел крушение самолет

12 апреля 2018 года около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища лётчиков в городе Борисоглебск (Воронежская область).

Поиски упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета Як-130 начались в районе села Большие Алабухи. Как сообщила в четверг замглавы сельской администрации Наталья Бондарева, к месту аварии направились две лодки и 10 человек от администрации села.

"Мы сейчас на двух лодках ищем место падения, всего в поисках участвуют 10 человек. Все в округе подтоплено весенним паводком, самолет упал в воду, в затопленное место, а два летчика катапультировались и приземлились на небольшой островок", - сказала она.

По ее словам, бригада скорой помощи села Большие Алабухи забрала катапультировавшихся летчиков и доставила в Борисоглебск, где находится их авиаучилище. "Нам надо найти самолет, чтобы хотя бы понять, где он. Может, вообще утонул", - добавила Бондарева.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в Грибановском районе Воронежской области потерпел аварию Як-130, пилоты катапультировались, - передает ТАСС.
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#Крушение самолета #Воронеж

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