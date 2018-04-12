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В Воронежской области потерпел крушение самолет
12 апреля 2018 года около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища лётчиков в городе Борисоглебск (Воронежская область).
"Мы сейчас на двух лодках ищем место падения, всего в поисках участвуют 10 человек. Все в округе подтоплено весенним паводком, самолет упал в воду, в затопленное место, а два летчика катапультировались и приземлились на небольшой островок", - сказала она.
По ее словам, бригада скорой помощи села Большие Алабухи забрала катапультировавшихся летчиков и доставила в Борисоглебск, где находится их авиаучилище. "Нам надо найти самолет, чтобы хотя бы понять, где он. Может, вообще утонул", - добавила Бондарева.
Ранее сообщалось, что утром в четверг в Грибановском районе Воронежской области потерпел аварию Як-130, пилоты катапультировались, - передает ТАСС.