38 минут назад
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram
Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram 6 апреля, поскольку тот не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки.
"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — приводит её слова РИА-Новости.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности, которой Telegram по закону обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей, привлечена к процессу в качестве заинтересованного лица.
"Суд удовлетворяет ходатайство Роскомнадзора о привлечении ФСБ в качестве заинтересованного лица", — огласила решение судья Юлия Смолина.
Таганский суд Москвы начнёт рассматривать иск по существу в пятницу, 13 апреля. 12 апреля прошёл этап досудебной подготовки.