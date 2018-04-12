В России

38 минут назад

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram‍

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#Роскомнадзор #блокировка Telegram‍ #мессенджер #соцсети
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram‍

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram 6 апреля, поскольку тот не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки.

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать мессенджер Telegram, в случае если иск ведомства будет удовлетворён. Об этом заявила представитель РКН в Таганском суде Москвы.

"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — приводит её слова РИА-Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности, которой Telegram по закону обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей, привлечена к процессу в качестве заинтересованного лица.

"Суд удовлетворяет ходатайство Роскомнадзора о привлечении ФСБ в качестве заинтересованного лица", — огласила решение судья Юлия Смолина.

Таганский суд Москвы начнёт рассматривать иск по существу в пятницу, 13 апреля. 12 апреля прошёл этап досудебной подготовки.
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#Роскомнадзор #блокировка Telegram‍ #мессенджер #соцсети

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