В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в два раза

Печальную статистику обнародовали в Тербунском районе

По данным администрации района, за 1 квартал этого года в районе родилось – 39 детей, а умер 81 человек.

28% из числа умерших – мужчины трудоспособного возраста. Женщин трудоспособного возраста умирает в районе меньше – 6,6%.

Средний возраст умерших мужчин – 64 года, женщин – 80 лет.