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В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в два раза

18 820
#смертность #демография
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в два раза

Печальную статистику обнародовали в Тербунском районе

По данным администрации района, за 1 квартал этого года в районе родилось – 39 детей, а умер 81 человек.

28% из числа умерших – мужчины трудоспособного возраста. Женщин трудоспособного возраста умирает в районе меньше – 6,6%.

Средний возраст умерших мужчин – 64 года, женщин – 80 лет.

18 820
#смертность #демография

Комментарии (18)

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Да уж...

7 минут назад
Зоозащитница, исходя из ваших изречений, вы не отличаетесь умом и сообразительностью!
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Бредящий Бздун

7 минут назад
А что вы хотели то? Район электрофицирован был в 74 году, крепостное право отменили годом позже, ни дорог, ни каких забот о человеке за прошедшие 50 лет. Все было для скота и вонючесолярных механизмов. Посмотрите карты полувековой давности - 70 процентов русских сел вымерло в благодатной черноземной России (а в Синае на песках семиты размножаются- у них нам надо учиться! )
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Зоолог

12 минут назад
Зоозащитница, Ненавижу собак! Сегодня в очередной раз вступил в собачье говно. Левой ногой. И мне снова, как инвалиду, в автобусе уступили место и отошли подальше. Это просто злой рок какой-то. Ох быда, бяда!
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Зоозащитница

39 минут назад
гость 555, не суди людей, да не будешь судим сам. На себя посмотри. Что ты из себя представляешь, обзывая других?
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Зоозащитница

41 минуту назад
гость 555, тебя природа убьет первого, не желай смерти никому, Даже дворняжка имеет такое же право на жизнь. С твоим мировозрением и умом тебе этого не понять.
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Зоозащитница

45 минут назад
Плевать, ты действительно плевок, ты просто "живой труп". Ты так же смердишь, воняешь, обзываешь. Ты просто недоразвитое существо в обличии человека. Тебе природа дала шанс стать человеком, ты его не используешь, потому что не понимаешь что хорошо, что плохо. Так и останешся амебой до конца жизни.
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гость 555

45 минут назад
Охо-хо, да и с такими клоунами как ты далеко пойдем!
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Охо-хо

сегодня, 11:35
Плевать, да, уж с такими персонажами, как Вы - Липецкая область точно будет "процветать и развиваться"!!!!
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ГОРОДУ 48

сегодня, 11:35
Женщины трудоспособного возраста умирает в районе меньше – 6,6%. А где статья "Липецкий Город48 снова опозорился!".
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Плевать

сегодня, 11:29
Зоозащитница, а у тебя детишки-то есть? Или со своей вонью в подъезде вымираешь? Родители в одноразовой одежде к тебе приезжают,или уже забили на тебя давно? Так что за такие ласки ...тебе в глазки. За такие падежи ... солёный оближи.
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