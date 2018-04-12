сегодня, 10:46
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в два раза
Печальную статистику обнародовали в Тербунском районе
По данным администрации района, за 1 квартал этого года в районе родилось – 39 детей, а умер 81 человек.
28% из числа умерших – мужчины трудоспособного возраста. Женщин трудоспособного возраста умирает в районе меньше – 6,6%.
Средний возраст умерших мужчин – 64 года, женщин – 80 лет.
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