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США подняли в воздух «самолет судного дня»

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#Самолет судного дня #США
США подняли в воздух «самолет судного дня»

Американский самолет Boeing E-4B «Nightwatch», известный как «самолет судного дня», поднялся в воздух, сообщает мониторинговый сервис CivMilAir.

ВВС США подняли в воздух один из воздушных командных пунктов Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», - сообщил в Twitter канал CivMilAir, специализирующийся на отслеживании перемещений самолетов.

Согласно данным трекинга, Boeing E-4B Nightwatch стартовал с базы ВВС США Райт-Паттерсон, расположенной в пригороде Дейтона, пролетел мимо Индианаполиса.

Boeing E-4B Nightwatch в случае масштабного конфликта либо чрезвычайной ситуации становятся воздушными командными пунктами для высшего руководства США, если наземные системы управления окажутся уничтоженными. В эти самолеты в случае тревоги допускаются президент страны, министр обороны, а также члены Объединенного комитета начальников штабов. В мирное время на них перемещаются первые лица государства. США располагают 10 такими самолетами, из которых четыре постоянно готовы к взлету. В июне 2017 года два Boeing E-4B Nightwatch пострадали от торнадо, - передает Lenta.ru.
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#Самолет судного дня #США

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