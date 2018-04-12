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В Желтом море трое погибли при столкновении двух кораблей

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#Желтое море #столкновение #кораблекрушение
В Желтом море трое погибли при столкновении двух кораблей

Три человека погибли, еще трое пропали без вести в результате столкновения в Желтом море судна-рефрижератора под флагом Танзании и южнокорейской рыбацкой шхуны.

Три человека погибли, еще трое пропали без вести при столкновении в Южной Корее сухогруза под танзанийским флагом и южнокорейского рыболовного судна, - сообщили РИА-Новости в полицейском управлении порта Мокпхо, недалеко от которого произошел инцидент.

Столкновение произошло в ночь на четверг. По данным управления, на рыболовном судне "2007-Ёнхын" находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue. Гибель троих из них подтверждена, ведутся поиски остальных троих.

На сухогрузе пострадавших нет, - сообщили в полиции Мокпхо.

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.

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#Желтое море #столкновение #кораблекрушение

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