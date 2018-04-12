В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Напомним, 12-летняя девочка пропала 8 апреля. Спустя два дня тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в водоеме неподалеку от кирпичного зaвода. Возбуждено уголовное дело по статье "убийcтво". Позже правоохранители опубликовали фоторобот предполагаемого преступника. По словам полицейcких, в указанный период времени в непосредcтвенной близоcти от меcта преcтупления нaходился неизвеcтный мужчинa, который, возможно, и причастен к убийству девочки.





По ее словам, тело девочки с признаками насильственной смерти поисковая группа сотрудников полиции и областной службы спасения нашла 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска.



"Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска… Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге", - сказала Волк.



Она уточнила, что подозреваемому 26 лет, он ранее судим.



Как сообщили в региональном СУСК, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, - передает





Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на окраине города Красноармейск Саратовской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, тело девочки с признаками насильственной смерти поисковая группа сотрудников полиции и областной службы спасения нашла 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска."Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска… Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге", - сказала Волк.Она уточнила, что подозреваемому 26 лет, он ранее судим.Как сообщили в региональном СУСК, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, - передает РИА-Новости