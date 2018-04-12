В Лев-Толстовском районе не занимаются отловом бродячих животных

На за это администрация района удостоилась не похвал от зоозащитников, а прокурорских санкций

Как сообщает прокуратура Липецкой области, рамках полномочий по обеспечению прав и законных интересов населения прокуратура Лев-Толстовского района провела проверку соблюдения действующего законодательства в части исполнения органами местного самоуправления полномочий по борьбе с бешенством животных.

В соответствии с Законом Липецкой области от 15.12.2015 № 481-ОЗ органам местного самоуправления переданы государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Однако в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения администрацией муниципального района переданных полномочий, что в условиях участившихся случаев выявления бешенства на территории района, в том числе среди собак и кошек, является недопустимым.

Так, контракт на проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных был заключен только 20 марта этого года.

При этом, по состоянию на 4 апреля отлов безнадзорных животных на территории района не проводился.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление в адрес главы администрации района.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль.

Фото: zoo69.ru