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В Лев-Толстовском районе не занимаются отловом бродячих животных

13 484
#отлов животных
В Лев-Толстовском районе не занимаются отловом бродячих животных

На за это администрация района удостоилась не похвал от зоозащитников, а прокурорских санкций

Как сообщает прокуратура Липецкой области, рамках полномочий по обеспечению прав и законных интересов населения прокуратура Лев-Толстовского  района провела проверку соблюдения действующего законодательства в части исполнения органами местного самоуправления полномочий по борьбе с бешенством животных.

В соответствии с Законом Липецкой области от 15.12.2015  № 481-ОЗ органам местного самоуправления переданы государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Однако в ходе проверки  выявлены факты ненадлежащего исполнения администрацией муниципального района переданных полномочий, что в условиях участившихся случаев выявления бешенства на территории района, в том числе среди собак и кошек, является недопустимым.

Так, контракт на проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных  был заключен  только 20 марта этого года.

При этом, по состоянию на 4 апреля отлов безнадзорных животных на территории района не проводился.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление в адрес главы администрации района.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль. 

Фото: zoo69.ru


 

13 484
#отлов животных

Комментарии (13)

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Зоолог

16 минут назад
Ненавижу собак! Сегодня в очередной раз вступил в собачье говно. Левой ногой. И мне снова, как инвалиду, в автобусе уступили место и отошли подальше. Это просто злой рок какой-то. Ох быда, бяда!
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Зоозащитница

20 минут назад
миша, для это есть вет. служба, кинологи, они умеют отличить агрессивную собаку от неагрессивной.
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франк

23 минуты назад
Почему когда человек предоставляет угрозу обществу, его не усыпляют? Он может быть наркоманом, убийцей, "бешеный" как собаки. Где справедливость?
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гостья

24 минуты назад
миша, а в статье ниже человек бросил пострадавших, не собака, а человек
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Зоозащитница

29 минут назад
однако, ты прав самое страшное существо на свете человек, особенно низменного уровня развития. Поэтому в Липецкой области бешенство бушует и развивается со страшной силой, Поэтому такая жестокость, вместо правильных мер. В несчастных собак сначала будут стрелять ядовитыми шприцами, потом всех погрузят навалом(как дрова друг на друга) в кузов машины, кого раздавят, кто будет в машине умирать мучительной смертью, всех выживших будут добивать или еще хуже обольют ГСМ и полуживых в костер. Клеток конечно не будет ни каких. Догхантеры будут творить свое черное дело. Вся власть, вся верхушка, закроют глаза - они этого не увидят. Все великие преступления совершаются благодаря молчаливому согласию окружающих. В Липецкой области другого пути нет. На совести власти такое бездушие, такая жестокость.
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миша

31 минуту назад
А по-вашему собака которую привили, не сможет кинуться на человека (ребенка)? вот вкололи вакцину и все. Или если собака привито, то можно и кусаться? Поражают такие люди. Я обожаю собак, но не тех какие могут покалечить человека. Кого не устраивает отстрел- возьмите их к себе домой.
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Липчанка

32 минуты назад
так надежнее, тебя вместо собак, так надежнее.
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так надежнее

сегодня, 11:23
Зачем ловить,отстреливать надо
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гостья

сегодня, 11:14
однако, водитель сбил двух женщин и скрылся с места происшествия....и это человек.................
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однако

сегодня, 11:11
Самое страшное животное - человек...
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