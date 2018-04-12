Общество

33 минуты назад

Зарезавший собутыльника сдался правосудию

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#убийство
Зарезавший собутыльника сдался правосудию

59-летний житель Краснинского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как установлено материалами уголовного дела, ночью 2 января этого года, в дом к подсудимому зашел 29-летний сосед. В ходе распития спиртного мужчины поссорились.  В процессе выяснения отношений хозяин дома нанес гостю 2 удара ножом в спину и 3 удара в грудь.

В результате тяжелых ранений потерпевший скончался на месте.

Осознав случившееся, подсудимый сам сообщил в полицию о совершенном преступлении.

Подсудимый и ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

При этом все преступления были совершены им в состоянии алкогольного опьянения.

Совершение преступления в состоянии опьянения признано судом обстоятельством отягчающим его вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.

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#убийство

Комментарии (1)

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Limber

21 минуту назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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