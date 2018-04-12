Зарезавший собутыльника сдался правосудию

59-летний житель Краснинского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как установлено материалами уголовного дела, ночью 2 января этого года, в дом к подсудимому зашел 29-летний сосед. В ходе распития спиртного мужчины поссорились. В процессе выяснения отношений хозяин дома нанес гостю 2 удара ножом в спину и 3 удара в грудь.

В результате тяжелых ранений потерпевший скончался на месте.

Осознав случившееся, подсудимый сам сообщил в полицию о совершенном преступлении.

Подсудимый и ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

При этом все преступления были совершены им в состоянии алкогольного опьянения.

Совершение преступления в состоянии опьянения признано судом обстоятельством отягчающим его вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.