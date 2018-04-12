Спорт

42 минуты назад

Чемпионат России по стрельбе завершился красивой победой липчан в миксте

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#Стендовая стрельба
Чемпионат России по стрельбе завершился красивой победой липчан в миксте

Наши снайперы взяли верх над москвичами в дополнительной перестрелке.

В адыгейском поселке Тугургой завершился командный чемпионат России по стендовой стрельбе.

Под занавес лучшие российские снайперы соревновались в упражнении «скит» в миксте т.е. в смешанных парах.

«Золотые» медали завоевали липчане Антон Астахов и Мария Мелещенко, взяв верх в финале над москвичами Анатолием Фёдоровым и Натальей Виноградовой.

Обе пары показали одинаковый результат – по 25 сбитых мишеней, поэтому для выявления победителя понадобилась перестрелка. В итоге липчане оказались точнее – 2:1 и примерили медали высшей пробы.

«Бронза» у Николая Тёплого и Альбины Шакировой из Татарстана.

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#Стендовая стрельба

Комментарии (1)

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Limber

27 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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