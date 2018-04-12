Общество

54 минуты назад

В Липецкой области действуют 15 экологических маршрутов

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#маршрут #экология #
В Липецкой области действуют 15 экологических маршрутов

По территории Липецкой области проходит 15 экологических маршрутов в Грязинском, Добровском, Елецком, Усманском, Хлевенском, Тербунском, Измалковском, Лебедянском муниципальных районах.

Как сообщает управление экологии Липецкой области, в 2018 году в рамках экологической акции, организованной управлением экологии и природных ресурсов липецкой области, планируется создание 38 экологических маршрутов в Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Добровском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Хлевенском, Чаплыгинском, Усманском муниципальных районах, а также в городах Ельце и Липецке, из которых около 30 маршрутов пройдут по особо охраняемым природным территориям. 

Создание экологических маршрутов будет способствовать экологическому воспитанию и просвещению подрастающего поколения, формированию экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде.
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#маршрут #экология #

Комментарии (3)

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Неавтофанат

21 минуту назад
Как они промаркированы на местности? В Праге, например, на тротуаре стоит метка: "серебряная линия".
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Limber

22 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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Евген

43 минуты назад
А можно весь список пожалуйста. А кто-нибудь из комментаторов (кто там был) отпишется, насколько проходим этот маршрут и благоустроен
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