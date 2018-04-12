В Липецкой области действуют 15 экологических маршрутов

По территории Липецкой области проходит 15 экологических маршрутов в Грязинском, Добровском, Елецком, Усманском, Хлевенском, Тербунском, Измалковском, Лебедянском муниципальных районах.

Как сообщает управление экологии Липецкой области, в 2018 году в рамках экологической акции, организованной управлением экологии и природных ресурсов липецкой области, планируется создание 38 экологических маршрутов в Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Добровском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Хлевенском, Чаплыгинском, Усманском муниципальных районах, а также в городах Ельце и Липецке, из которых около 30 маршрутов пройдут по особо охраняемым природным территориям.



Создание экологических маршрутов будет способствовать экологическому воспитанию и просвещению подрастающего поколения, формированию экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде.