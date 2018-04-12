Общество
56 минут назад
Объездную дорогу на Сокол просят построить липчане
6 965
Инициатива нашла активный отклик.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анатолий Шкатов вынес на обсуждение вопрос строительства объездной дороги на Сокол. Автор считает, что реализация его предложения решит сразу несколько задач.
- В соответствии с Генеральным планом нашего города запланировано строительство окружной дороги от Петровского моста к Соколу в районе Ниженки (ул. Маяковского). Уже довольно давно обещают выделить деньги и начать строительство, однако в реальности ничего не производится. Предлагаю вернуться к рассмотрению этого вопроса и запланировать строительство дороги шириной по две полосы в каждую сторону. Во-первых, это позволит, по меньшей мере, частично разгрузить улицы Плеханова и Ленина, перенаправив транспортные потоки. Во-вторых, сократит расстояние и время в пути между Новолипецком и Соколом. В-третьих, облегчит доступ автотранспорта к Центральному пляжу города. В-четвертых, в случае оборудования нескольких остановочных пунктов и организации одного или двух автобусных маршрутов малой вместимости, по меньшей мере, в час пик (с НЛМК и из центра на Сокол) можно обеспечить связь района Ниженки с остальной частью Липецка. Прошу жителей города меня поддержать, - обращается Анатолий.
Предложение липчанина вызвало активный отклик у пользователей ресурса. В обсуждение вопроса – полемика, в данных о голосовании – свыше 60 «лайков». Если к 10 мая идея наберет 500 голосов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- В соответствии с Генеральным планом нашего города запланировано строительство окружной дороги от Петровского моста к Соколу в районе Ниженки (ул. Маяковского). Уже довольно давно обещают выделить деньги и начать строительство, однако в реальности ничего не производится. Предлагаю вернуться к рассмотрению этого вопроса и запланировать строительство дороги шириной по две полосы в каждую сторону. Во-первых, это позволит, по меньшей мере, частично разгрузить улицы Плеханова и Ленина, перенаправив транспортные потоки. Во-вторых, сократит расстояние и время в пути между Новолипецком и Соколом. В-третьих, облегчит доступ автотранспорта к Центральному пляжу города. В-четвертых, в случае оборудования нескольких остановочных пунктов и организации одного или двух автобусных маршрутов малой вместимости, по меньшей мере, в час пик (с НЛМК и из центра на Сокол) можно обеспечить связь района Ниженки с остальной частью Липецка. Прошу жителей города меня поддержать, - обращается Анатолий.
Предложение липчанина вызвало активный отклик у пользователей ресурса. В обсуждение вопроса – полемика, в данных о голосовании – свыше 60 «лайков». Если к 10 мая идея наберет 500 голосов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
6 965
я
Неавтофанат
нет дороге
Limber
111
Кук