Общество

56 минут назад

Объездную дорогу на Сокол просят построить липчане

6 965
#дорога #инициатива
7
Объездную дорогу на Сокол просят построить липчане

Инициатива нашла активный отклик.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анатолий Шкатов вынес на обсуждение вопрос строительства объездной дороги на Сокол. Автор считает, что реализация его предложения решит сразу несколько задач.

- В соответствии с Генеральным планом нашего города запланировано строительство окружной дороги от Петровского моста к Соколу в районе Ниженки (ул. Маяковского). Уже довольно давно обещают выделить деньги и начать строительство, однако в реальности ничего не производится. Предлагаю вернуться к рассмотрению этого вопроса и запланировать строительство дороги шириной по две полосы в каждую сторону. Во-первых, это позволит, по меньшей мере, частично разгрузить улицы Плеханова и Ленина, перенаправив транспортные потоки. Во-вторых, сократит расстояние и время в пути между Новолипецком и Соколом. В-третьих, облегчит доступ автотранспорта к Центральному пляжу города. В-четвертых, в случае оборудования нескольких остановочных пунктов и организации одного или двух автобусных маршрутов малой вместимости, по меньшей мере, в час пик (с НЛМК и из центра на Сокол) можно обеспечить связь района Ниженки с остальной частью Липецка. Прошу жителей города меня поддержать, - обращается Анатолий.

Предложение липчанина вызвало активный отклик у пользователей ресурса. В обсуждение вопроса – полемика, в данных о голосовании – свыше 60 «лайков». Если к 10 мая идея наберет 500 голосов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
6 965
#дорога #инициатива
7

Комментарии (6)

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я

2 минуты назад
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. До Ниженки дорогу довести - не проблема. А вот где Ниженка? Там весьма хреновый ланшафт (гора) и места особо нет.
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Неавтофанат

16 минут назад
Строить так строить! От Октябрьского моста до Ниженки. Весь город поедет в объезд верхней заселённой части.
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нет дороге

22 минуты назад
скоро метро ОП запустит ,что заморачиваться какой то дорогой.
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Limber

26 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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111

36 минут назад
За!!! Жду расширение проспекта победы до 6-ти полос и пустить по центральным полосам трамваи))))
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Кук

36 минут назад
Плеханова и Ленина разгрузить? По сравнению с загрузкой пр Победы ближе к танку, это два хайвэя.
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