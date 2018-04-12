сегодня, 09:54
Заставлять коммунальщиков ремонтировать подъезд дома пришлось через жалобу в Госжилинспекцию
Жильцы дома № 34 по ул. Фрунзе Липецка обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта 5 подъезда дома.
В результате проведенной проверки установлено, что нарушены окрасочный и побелочные слои стен 5 подъезда.
По результатам проверки управляющей организации ООО УК «Комфорт» было выдано предписание о проведении ремонта подъезда.
При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме.
ООО УК «Комфорт» произвело ремонт подъезда, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.
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