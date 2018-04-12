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Заставлять коммунальщиков ремонтировать подъезд дома пришлось через жалобу в Госжилинспекцию

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#ремонт #дом #госжилинспекция
Заставлять коммунальщиков ремонтировать подъезд дома пришлось через жалобу в Госжилинспекцию

Жильцы дома № 34 по ул. Фрунзе Липецка обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта 5 подъезда дома.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

В результате проведенной проверки установлено, что нарушены окрасочный и побелочные слои стен 5 подъезда.

По результатам проверки управляющей организации ООО УК «Комфорт» было выдано предписание о проведении ремонта подъезда.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме.

ООО УК «Комфорт» произвело ремонт подъезда, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.
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#ремонт #дом #госжилинспекция

Комментарии (3)

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Вопросик

14 минут назад
житель, слова ЖЭК больше не существует , забудьте ! что бы такого не было , надо делать ТСЖ , но и это не панацея !
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Госжилинспекция-

20 минут назад
-филиал управляющих компаний.
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житель

26 минут назад
теперь что всем нужно обращаться по поводу ремонта подъезда,так жэк не ремонтирует?
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