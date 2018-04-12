Заставлять коммунальщиков ремонтировать подъезд дома пришлось через жалобу в Госжилинспекцию

Жильцы дома № 34 по ул. Фрунзе Липецка обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта 5 подъезда дома.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.



В результате проведенной проверки установлено, что нарушены окрасочный и побелочные слои стен 5 подъезда.



По результатам проверки управляющей организации ООО УК «Комфорт» было выдано предписание о проведении ремонта подъезда.



При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме.



ООО УК «Комфорт» произвело ремонт подъезда, сообщает Госжилинспекция Липецкой области.