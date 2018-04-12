Общество
сегодня, 09:50
Липчан на Крестный ход зовут в кроссовках
Спортивный стиль повысит проходимость.
Никольский храм поселка Добринка приглашает прихожан на Крестный ход. Он состоится 14 апреля. Участников ритуала просят обуться в кроссовки. Это не дать симпатии спортивному стилю, а обувь, которая повысит проходимость дорог .
10 юбилейный крестный ход в Добринке начнется в 11 часов утра. Его участникам предстоит за 3,5 часа пройти 12 км пути. Весь маршрут планируют сопровождать молитвами о родном крае. Крестному ходу будет предшествовать, ее возглавит владыка Никон.
10 юбилейный крестный ход в Добринке начнется в 11 часов утра. Его участникам предстоит за 3,5 часа пройти 12 км пути. Весь маршрут планируют сопровождать молитвами о родном крае. Крестному ходу будет предшествовать, ее возглавит владыка Никон.
Так то
Никакого Адидас
Limber
Александр