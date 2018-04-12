Общество

сегодня, 09:50

Липчан на Крестный ход зовут в кроссовках

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#обувь #религия
Липчан на Крестный ход зовут в кроссовках

Спортивный стиль повысит проходимость.

Никольский храм поселка Добринка приглашает прихожан на Крестный ход. Он состоится 14 апреля. Участников ритуала просят обуться в кроссовки. Это не дать симпатии спортивному стилю, а обувь, которая повысит проходимость дорог .

10 юбилейный крестный ход в Добринке начнется в 11 часов утра. Его участникам предстоит за 3,5 часа пройти 12 км пути. Весь маршрут планируют сопровождать молитвами о родном крае. Крестному ходу будет предшествовать, ее возглавит владыка Никон.
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#обувь #религия

Комментарии (4)

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Так то

17 минут назад
В лаптях надо ходить,марки липовая березка.
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Никакого Адидас

18 минут назад
Александр, в православненькой ,отечественной обуви- в лаптях!
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Limber

24 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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Александр

32 минуты назад
А какой марки? Адидас подойдет?
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