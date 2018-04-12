В Липецке сбили двух женщин - водитель скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 11 апреля в Липецке в 20.20 на улице Меркулова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин 33-х и 29-ти лет, которые получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1242 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 797, неиспользование ремней безопасности – 57, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 22.