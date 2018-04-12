Житель Ростовской области обокрал «Лексус» 24-летнего липчанина

Вора задержал наряд ДПС.

11 апреля на улице Студеновской Липецке обокрали автомобиль «Лексус» принадлежащий 24-летнеум жителю города. Прступник разбил одно из стекол и украл сумку, в которой находились 5000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторами ДПС по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 22-летний житель Ростовской области. Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.