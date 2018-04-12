Происшествия

36 минут назад

Житель Ростовской области обокрал «Лексус» 24-летнего липчанина

5 377
#кража
Житель Ростовской области обокрал «Лексус» 24-летнего липчанина

Вора задержал наряд ДПС.

11 апреля на улице Студеновской Липецке обокрали автомобиль «Лексус» принадлежащий 24-летнеум жителю города. Прступник разбил одно из стекол и украл сумку, в которой находились 5000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторами ДПС по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 22-летний житель Ростовской области. Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.
5 377
#кража

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гидравлический Ампер

1 минуту назад
Любит наш народ 24-летних на Лексусах)))
ответить

Дрюня

12 минут назад
В 24 уже насосал на Лексус, или парика нашёл, какой молодец. С пятаком в кармане, зато на Лексусе. Без портков, а в шляпе.
ответить

а что не написали,скольких

21 минуту назад
Этот 24 летний владелец лексуса обворовал,или его папаша?
ответить

Рич

23 минуты назад
Молодцы ДПС!!!!
ответить

Бумеранг

25 минут назад
Судьба: вор у вора... Или сына воров, что сути дела не меняет. Не заработанный же...
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сбили двух женщин - водитель скрылся
#авария #ДТП
В Липецке сбили двух женщин - водитель скрылся

29 минут назад

Происшествия
После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар
#авария #ДТП
17
После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар

вчера, 17:26

Происшествия
Ревнивый убийца дважды ударил ножом сожительницу
#поножовщина
8
Ревнивый убийца дважды ударил ножом сожительницу

вчера, 14:32

Происшествия
В Красном горел гараж
#пожар
1
В Красном горел гараж

вчера, 13:48

Происшествия
В Чаплыгине горел дом
#пожар
1
В Чаплыгине горел дом

вчера, 12:15

Происшествия
Похититель и убийца обидчика его ребенка выслушает приговор
#убийство
44
Похититель и убийца обидчика его ребенка выслушает приговор

вчера, 12:07

Происшествия