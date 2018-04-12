Масштабный липецкий спектакль завтра покажут на международном фестивале

В фестивале принимают участие театры из России, Польши, Швеции, Белоруссии и Казахстана.

Завтра в 19.00 Липецкий драматический театр покадет спектакль «Вечера на хуторе» на Международном театральном фестивале.



С 10 по 17 апреля в Смоленске проходит VI Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег». Как сообщили в драматическом театре, в этом году в рамках фестиваля свои спектакли покажут театры из Бобруйска, Гродно, Минска, Молодечно, Пинска (Беларусь), Костромы, Москвы, Орла, Орска, Смоленска, Челябинска, а также из Шымкента (Казахстан), Театра "Альбатрос", Этран (Швеция), Варшавы (Польша).



Липецкий драматический театр 12 апреля представит на сцеее Смоленского театра имени Грибоедова самый масштабный за всю историю существования театра спектакль "Вечера на хуторе" по повести Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством".



Международный фестиваль "Смоленский ковчег" существует с июня 2008 года. В нем принимают участие театральные коллективы России, ближнего и дальнего зарубежья.



Жюри фестиваля - известные и авторитетные театральные деятели - Тух, Деверилина, Агулянский, Бланк, Котович.