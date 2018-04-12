Общество
вчера, 23:14
Торговцы закидали проверяющих кроссовками и ботинками
Хулиганов усмиряла полиция.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, для их сотрудников борьба с уличными торговцами становится опасной для здоровья.
- Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе очередного рейда по пресечению фактов несанкционированной торговли столкнулись с таким агрессивным поведением продавцов, что даже пришлось вызвать полицию, - отмечает пресс-служба управления. - . В селе Хмелинец Задонского района семейная пара нелегально торговала на улице кроссовками и кожаной обувью с самодельного прилавка. Когда сотрудники управления приступили к составлению протокола, то встретили сопротивление со стороны продавцов. Попросили предоставить документы, удостоверяющие личность, а в ответ услышали оскорбления. Затем торговцы начали швырять в проверяющих свой товар, хватать их за руки и толкать. Когда в дело вмешалась полиция, нелегальные бизнесмены поубавили пыл.
Теперь агрессивному хозяину обувной уличной точки грозит не только административная ответственность за несанкционированную торговлю, но и за хулиганство.
Всего сегодня сотрудники управления ликвидировали 4 нелегальных торговых точки в Липецком и Задонском районах.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент. 4 сентября прошлого года в ходе рейда по несанкционированной торговле в селе Аксай Усманского района Липецкой области торговец арбузами набросился с ножом на оператора съемочной группы ГТРК "Липецк".
Фото www.liptorg-cp.ru
- Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе очередного рейда по пресечению фактов несанкционированной торговли столкнулись с таким агрессивным поведением продавцов, что даже пришлось вызвать полицию, - отмечает пресс-служба управления. - . В селе Хмелинец Задонского района семейная пара нелегально торговала на улице кроссовками и кожаной обувью с самодельного прилавка. Когда сотрудники управления приступили к составлению протокола, то встретили сопротивление со стороны продавцов. Попросили предоставить документы, удостоверяющие личность, а в ответ услышали оскорбления. Затем торговцы начали швырять в проверяющих свой товар, хватать их за руки и толкать. Когда в дело вмешалась полиция, нелегальные бизнесмены поубавили пыл.
Теперь агрессивному хозяину обувной уличной точки грозит не только административная ответственность за несанкционированную торговлю, но и за хулиганство.
Всего сегодня сотрудники управления ликвидировали 4 нелегальных торговых точки в Липецком и Задонском районах.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент. 4 сентября прошлого года в ходе рейда по несанкционированной торговле в селе Аксай Усманского района Липецкой области торговец арбузами набросился с ножом на оператора съемочной группы ГТРК "Липецк".
Фото www.liptorg-cp.ru
Этот безумный, безумный,
хавросия
Красавцы
блин,да вам,там,всем