Общество

вчера, 23:14

Торговцы закидали проверяющих кроссовками и ботинками

4 441
#торговля
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Торговцы закидали проверяющих кроссовками и ботинками

Хулиганов усмиряла полиция.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, для их сотрудников борьба с уличными торговцами становится опасной для здоровья.

- Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе очередного рейда по пресечению фактов несанкционированной торговли столкнулись с таким агрессивным поведением продавцов, что даже пришлось вызвать полицию, - отмечает пресс-служба управления. - . В селе Хмелинец Задонского района семейная пара нелегально торговала на улице кроссовками и кожаной обувью с самодельного прилавка. Когда сотрудники управления приступили к составлению протокола, то встретили сопротивление со стороны продавцов. Попросили предоставить документы, удостоверяющие личность, а в ответ услышали оскорбления. Затем торговцы начали швырять в проверяющих свой товар, хватать их за руки и толкать. Когда в дело вмешалась полиция, нелегальные бизнесмены поубавили пыл.

Теперь агрессивному хозяину обувной уличной точки грозит не только административная ответственность за несанкционированную торговлю, но и за хулиганство.

Всего сегодня сотрудники управления ликвидировали 4 нелегальных торговых точки в Липецком и Задонском районах.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент. 4 сентября прошлого года в ходе рейда по несанкционированной торговле в селе Аксай Усманского района Липецкой области торговец арбузами набросился с ножом на оператора съемочной группы ГТРК "Липецк".

Фото www.liptorg-cp.ru
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#торговля
1

Комментарии (4)

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Этот безумный, безумный,

40 минут назад
безумный..безумный мир! Свора волков * !
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хавросия

51 минуту назад
красавцы-а бабуси квашеной капустой у вас не кидаються
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Красавцы

вчера, 23:33
Респект торговцам )!
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блин,да вам,там,всем

вчера, 23:32
"боевые" положены и 1 день к 3-м должен приравниваться,при выходе на пенсию
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