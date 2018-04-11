В России

44 минуты назад

Высланных из России дипломатов заменят новыми

148
#дипломатия #санкции

На смену высланным из России дипломатам ряда европейских стран и не только могут приехать новые. Москва, в свою очередь, готова их принять, так как не сокращала общее число кадрового состава в загранучреждениях иностранных государств.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, из списка стран, в отношении которых были приняты зеркальные меры в связи с «делом Скрипалей», лишь Великобритания не сможет полностью восстановить численность дипперсонала.

Так, в МИД Чехии и посольстве США подтвердили, что намерены направить в Россию своих дипломатов. При этом в американской дипмиссии отметили, что Москва может также прислать в Соединённые Штаты Америки новых сотрудников. Для этого необходимо запросить аккредитацию для заполнения вакантных должностей.


 


148
#дипломатия #санкции

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#коррупция #чиновники
Генпрокуратура назвала самые распространенные нарушения среди чиновников

46 минут назад

В России
Правительство уйдет в отставку после инаугурации президента
#Отставка правительства #инаугурация президента
2
Правительство уйдет в отставку после инаугурации президента

сегодня, 16:03

В России
В Кемерово возбудили дело против командира пожарного звена
#Пожар в Кемерово
1
В Кемерово возбудили дело против командира пожарного звена

сегодня, 14:33

В России
Красноярские школьники изобрели «умный» электронный замок
Красноярские школьники изобрели «умный» электронный замок

сегодня, 13:01

В России
После крушения вертолета в Хабаровске объявлен траур
#Крушение вертолета в Хабаровске
После крушения вертолета в Хабаровске объявлен траур

сегодня, 11:12

В России
Евро превысил 80 рублей
#Евро #доллар #курс
1
Евро превысил 80 рублей

сегодня, 11:06

В России