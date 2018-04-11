Высланных из России дипломатов заменят новыми

На смену высланным из России дипломатам ряда европейских стран и не только могут приехать новые. Москва, в свою очередь, готова их принять, так как не сокращала общее число кадрового состава в загранучреждениях иностранных государств.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, из списка стран, в отношении которых были приняты зеркальные меры в связи с «делом Скрипалей», лишь Великобритания не сможет полностью восстановить численность дипперсонала.

Так, в МИД Чехии и посольстве США подтвердили, что намерены направить в Россию своих дипломатов. При этом в американской дипмиссии отметили, что Москва может также прислать в Соединённые Штаты Америки новых сотрудников. Для этого необходимо запросить аккредитацию для заполнения вакантных должностей.