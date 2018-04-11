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48 минут назад

Генпрокуратура назвала самые распространенные нарушения среди чиновников

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#коррупция #чиновники

Наиболее распространенными нарушениями среди чиновников являются неисполнение обязанностей, а также несоблюдение ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. 


Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

«Число таких нарушений составило 80,8 тыс. По-прежнему, большая часть из них (73,8 тыс.) заключается в представлении государственными и муниципальными служащими, иными лицами недостоверных либо неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — заявил представитель надзорного ведомства.

По словам Буксмана, важным инструментом профилактики коррупции является выявление фактов непринятия мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. По итогам 2017 года прокурорами было выявлено более 3 тыс. таких нарушений. 

Кроме этого, прокуроры занимаются выявлением нарушения требований закона о контроле за расходами служащих и работников организаций государственного сектора, нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и госимуществом. 


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#коррупция #чиновники

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