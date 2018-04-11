Происшествия
25 минут назад
После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар
Авария обошлась без пострадавших.
Несколько минут назад в Липецке на перекрестке улиц Стаханова и Водопьянова столкнулись автобус "Мерседес" маршрута №30 и автомобиль "Рено Дастрер".
По утверждению очевидцев аварии, водитель "Рено" поворачивал на улицу Стаханова, когда в заднюю часть иномарки врезался автобус. От удара "Рено" вылетел на тротуар.
В аварии никто не пострадал.
По утверждению очевидцев аварии, водитель "Рено" поворачивал на улицу Стаханова, когда в заднюю часть иномарки врезался автобус. От удара "Рено" вылетел на тротуар.
В аварии никто не пострадал.
видать, подрезал автобус,