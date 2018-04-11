Происшествия

25 минут назад

После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар

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#авария #ДТП
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После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар

Авария обошлась без пострадавших.

Несколько минут назад в Липецке на перекрестке улиц Стаханова и Водопьянова столкнулись автобус "Мерседес" маршрута №30 и автомобиль "Рено Дастрер".

По утверждению очевидцев аварии, водитель "Рено" поворачивал на улицу Стаханова, когда в заднюю часть иномарки врезался автобус. От удара "Рено" вылетел на тротуар.

В аварии никто не пострадал.


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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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видать, подрезал автобус,

9 минут назад
Хотел быстрее, с левой стороны ,повернуть направо.такого хамства автобусник не простил или не успел простить и затормозить
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