После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар

Авария обошлась без пострадавших.

Несколько минут назад в Липецке на перекрестке улиц Стаханова и Водопьянова столкнулись автобус "Мерседес" маршрута №30 и автомобиль "Рено Дастрер".



По утверждению очевидцев аварии, водитель "Рено" поворачивал на улицу Стаханова, когда в заднюю часть иномарки врезался автобус. От удара "Рено" вылетел на тротуар.



В аварии никто не пострадал.





