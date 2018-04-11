Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» начнется с ремонта шести магистралей (КАРТА)

Ремонт липецких магистралей начнется в ближайший понедельник. Как сообщили в профильном департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 16 апреля технику планируется вывести на первые шесть объектов:

- ул. Московская (от кольцевого движения ул. Московская – ул. Катукова



до ул. Ангарская),



- ул. Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»),



- ул. Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса),



- проспект Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира).



- ул. Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского



рудоуправления»),



- ул.Баумана (от автодороги «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин).







Дорожные знаки, информирующие об ограничении движения, появятся здесь заблаговременно. Принято решение отказаться от работ в так называемые «часы пик», периоды максимальной загрузки дорог. Это позволит свести возможность образования заторов к минимуму. Вместе с тем, совсем избежать затруднения в движении не получится. Липчан призывают с пониманием отнестись к этому и выбирать альтернативные пути. По возможности отказаться от использования личного автомобиля.



Как напоминает пресс-служба мэрии, в текущем году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут 17 магистралей. На эти цели выделят порядка 1 млрд. рублей.



