Общество

36 минут назад

Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» начнется с ремонта шести магистралей (КАРТА)

2 236
#дорожные работы
Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» начнется с ремонта шести магистралей (КАРТА)

Ремонт липецких магистралей начнется в ближайший понедельник.  Как сообщили в профильном департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 16 апреля технику планируется вывести на первые шесть объектов:  

- ул. Московская (от кольцевого движения ул. Московская – ул. Катукова

до ул. Ангарская),

- ул. Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»),

- ул. Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса),

- проспект Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира).

- ул. Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского

рудоуправления»),

- ул.Баумана (от автодороги «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин).



Дорожные знаки, информирующие об ограничении движения, появятся здесь заблаговременно.  Принято решение отказаться от работ в так называемые «часы пик», периоды максимальной загрузки дорог. Это позволит свести возможность образования заторов к минимуму. Вместе с тем, совсем избежать затруднения в движении  не получится. Липчан призывают с пониманием отнестись к этому и выбирать альтернативные пути. По возможности отказаться от использования личного автомобиля.

Как напоминает пресс-служба мэрии, в текущем году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут 17 магистралей. На эти цели выделят порядка 1 млрд. рублей.

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#дорожные работы

Комментарии (2)

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Л-а

15 минут назад
Я вот опять размышляю. Есть ли у чиновников способность мыслить, просчитывать наперед и т.д. ?Зная , что в этом году будет происходить ремонт моста и в связи с этим транспортные трудности, почему бы не отремонтировать должным образом ул.Неделина, пр. и пл. Мира в прошлом году? Сейчас это еще больше усложнит проезд через Петровский мост.
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исправьте пожалуйста

23 минуты назад
"Безопасные и качественные" на Одноразовые липецкие...так будет честнее....
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