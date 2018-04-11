Общество
51 минуту назад
Постыдную афишу исправили
9 834
Ошибка красовалась в учреждении культуры две недели.
Ранее GOROD48 сообщал о том, что пользователь «Вконтакте» нашла постыдную ошибку в афише управления культуры и искусства Липецкой области. Листовка приглашала отметить в «Унионе» День культуры, чему праздник и посвЕщался.
Афиша с ошибкой была размещена в группе «Униона» еще 29 марта. Несмотря на комментарии пользователей с указанием на безграмотность, администратор паблика не стал ее удалять. Зато афишу чудесным образом переделали всего пару часов спустя публикации на GOROD48. В официальной группе сделали новый пост, а старый удалили. Но неисправленная афиша все еще продолжает «украшать» сайт учреждения культуры.
Афиша с ошибкой была размещена в группе «Униона» еще 29 марта. Несмотря на комментарии пользователей с указанием на безграмотность, администратор паблика не стал ее удалять. Зато афишу чудесным образом переделали всего пару часов спустя публикации на GOROD48. В официальной группе сделали новый пост, а старый удалили. Но неисправленная афиша все еще продолжает «украшать» сайт учреждения культуры.
9 834
Зоолог
ну,да,в ауле полно адекватных,
ЗА ВДВ!!!
Кавказец
Кавказец
gorod48
ну,вот,молодцы,
Во как!
Юлия