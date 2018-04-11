Общество

51 минуту назад

Постыдную афишу исправили

9 834
#ошибка #день культуры
2
Постыдную афишу исправили

Ошибка красовалась в учреждении культуры две недели.

Ранее GOROD48 сообщал о том, что пользователь «Вконтакте» нашла постыдную ошибку в афише управления культуры и искусства Липецкой области. Листовка приглашала отметить в «Унионе» День культуры, чему праздник и посвЕщался.





Афиша с ошибкой была размещена в группе «Униона» еще 29 марта. Несмотря на комментарии пользователей с указанием на безграмотность, администратор паблика не стал ее удалять. Зато афишу чудесным образом переделали всего пару часов спустя публикации на GOROD48. В официальной группе сделали новый пост, а старый удалили. Но неисправленная афиша все еще продолжает «украшать» сайт учреждения культуры.
9 834
#ошибка #день культуры
2

Комментарии (9)

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Зоолог

3 минуты назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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ну,да,в ауле полно адекватных,

22 минуты назад
Кавказец, да и барашка всегда под рукой.
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ЗА ВДВ!!!

23 минуты назад
Кавказец, судя по времени пребывания в Липецке, ты пару раз попал под раздачу на день ВДВ и свалил.... мужик! адекват!
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Кавказец

24 минуты назад
в Липецке живут одни придурки, там нет нормальных баранов, я жил там 1,5 года, не встретил ни одной адекватной барана.Поэтому я вернулся в аул.
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Кавказец

30 минут назад
в Липецке живут одни придурки, там нет нормальных людей, я жил там 1,5 года, не встретил ни одного адекватного человека.
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gorod48

33 минуты назад
С вашими ежедневными ошибками, причём в каждой статье, вы бы постеснялись писать о чужих!
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ну,вот,молодцы,

36 минут назад
Исправились
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Во как!

38 минут назад
Гергиев и СОМТ - носители культуры, а управление культуры и искусства Липецкой области - разносчики.
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Юлия

38 минут назад
Более того, те, кто будут туда звонить о приобретении билетов (касается, простых смертных), уточняйте, так как концерт для нашей Доблестной Администрации и ее родни был живой, а для "обыкновенных" будут транслировать просто ЗАПИСЬ С ЭКРАНА. Браво Липецк! Это уже не первый раз такое.
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