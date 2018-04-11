Липецкий каратист принес России «золото» первенства Европы (ФОТО)

Юный спортсмен учится в школе, но уже выиграл и первенство России, и первенство континента.

В столице Армении Ереване триумфально выступил за сборную России юный липецкий каратист Павел Тятькин. Наш земляк выиграл первенство Европы!

Как сообщила GOROD48 тренер спортсмена Дина Чернухина, на армянском татами ее ученик провел 4 боя и в каждом одержал победы, в том числе два боя выиграл досрочно. Самым напряженным стал полуфинальный поединок, в котором нашему парню противостоял соперник на 7 кг тяжелее. Павел сумел вырвать победу в дополнительное время, а затем стал победителем первенства Европы по кекусинкан среди бойцов 12-13 лет в весе до 55 кг.







Добавим, что право представлять Россию Павел завоевал в первенстве России-2017, став чемпионом.



Спортсмен и его тренер Дина Чернухина.



В Армении проходили соревнования среди юношей и девушек до 18 лет, а также взрослый чемпионат Европы. В общей сложности на татами вышли более 800 каратистов из таких стран, как Россия, Армения, Украина, Беларусь, Иран, Израиль, Польша, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Нидерланды.





