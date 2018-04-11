Паводок в Липецке пошел на спад

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС продолжают осуществлять круглосуточный мониторинг ситуации на подтопляемых территориях в Липецке. Как известно, в связи с подъемом уровня воды в реке Воронеж нынешней весной в этой зоне оказались придомовые территории в районе Ниженки (по улицам Маяковского, Красная, XX Партсъезда, Чапаева) и поселка Заречье (переулки Брянский, Данковский, Черниговский, ул. Сергея Тюленина). По сведениям спасателей подтопления жилых домов не отмечено.



Согласно данным Липецкого гидрометцентра пик паводка в Липецке пройден 10 апреля. По состоянию на 11 апреля системы мониторинга зафиксировали снижение за сутки уровня воды в реке Воронеж в границах города от 5 до 12,5 сантиметров. В результате от воды освободилась часть ранее затопленной территории.



По мнению специалистов, погодные условия в ближайшие дни (отсутствие обильных осадков, понижение температуры воздуха в ночное время суток) будут способствовать нормализации обстановки. При сохранении этой тенденции и возвращении воды в русло реки специализированные муниципальные службы по заявкам горожан начнут осуществлять откачку воды с придомовых территорий, из подвальных помещений, сообщает пресс-служба администрации города.





