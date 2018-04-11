Общество

сегодня, 14:48

Паводок в Липецке пошел на спад

5 643
#паводок
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Паводок в Липецке пошел на спад

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС продолжают осуществлять круглосуточный мониторинг ситуации на подтопляемых территориях в Липецке. Как известно, в связи с подъемом уровня воды в реке Воронеж нынешней весной в этой зоне оказались придомовые территории в районе Ниженки (по улицам Маяковского, Красная, XX Партсъезда, Чапаева) и поселка Заречье (переулки Брянский, Данковский, Черниговский, ул. Сергея Тюленина). По сведениям спасателей подтопления жилых домов не отмечено.  

Согласно данным Липецкого гидрометцентра пик паводка в Липецке пройден 10 апреля. По состоянию на 11 апреля системы мониторинга зафиксировали снижение за сутки уровня воды в реке Воронеж в границах города от 5 до 12,5 сантиметров. В результате от воды освободилась часть  ранее затопленной территории.  

По мнению специалистов,   погодные условия в ближайшие дни   (отсутствие обильных осадков, понижение температуры воздуха в ночное время суток) будут способствовать нормализации обстановки. При сохранении этой тенденции и возвращении воды в русло реки специализированные муниципальные службы по заявкам горожан начнут осуществлять откачку воды с придомовых территорий, из подвальных помещений, сообщает пресс-служба администрации города.  

 
5 643
#паводок
2

Комментарии (5)

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15 минут назад
Ниженка, шлюзы открывают чтобы особняки чиновников на берегах водохранилища не затопило.
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Гость

56 минут назад
Ниженка, чтоб вас совсем не смыло- если дамбу прорвет. вот тогда никто не спасет
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Ниженка

сегодня, 15:05
кто объяснит, на фига открывают эти шлюзы??!
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Житель Сокола

сегодня, 15:00
Что же Вы трындите, какой спад. Готовтесь к новой волне, на водохранилище ещё стоит лёд. Как начнёт таять, так откроют шлюза побольше. Вот Вам и спад паводка.
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шлюзы

сегодня, 14:57
Прикрыли?
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