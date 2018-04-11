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В Кемерово возбудили дело против командира пожарного звена
Следственный комитет продолжает искать всех виновных в трагедии при пожаре торгового центра в Кемерово.
Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре возбудило уголовное дело против командира пожарного звена, по халатности которого погибли 37 человек, - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
"В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя Вишня" в кинозале №2", — сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".
Она отметила, что "сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место".
В связи с этим, по словам С.Петренко, в отношении С.Генина возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, при тушении пожара С.Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части №2 Александром Малышенко и А.Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход.
"Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к указанному кинозалу", — сказала С.Петренко.
По ее словам, С.Генин проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части ТРЦ.
"При этом Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвертый этаж", — сказала представитель ведомства.
В результате, отметила она, было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.
"По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения", — сказала С.Петренко.
Статья 293 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В конце марта пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области опубликовала видеозапись о работе спасателей на пожаре в "Зимней вишне", в которой сообщается, что звено С.Генина прибыло на место через семь минут после получения сигнала о пожаре.
На видео С.Генин говорит, что его звено было вынуждено вернуться, так как им помешала пройти в горящее помещение запертая дверь.
"Мы время терять не стали, поняли, что сломать двери не сможем. Вернулись назад и с другой стороны со звеном пошли на четвертый этаж. Двигались ползком, было очень жарко. Услышали хрип, поползли на него и обнаружили человека", — говорит на записи С.Генин, который, как утверждается, работает спасателем более 20 лет.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Как сообщалось, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. По предварительным данным, возгорание произошло в батутной яме на территории детской игровой зоны.
Ранее в рамках расследования уголовного дела о пожаре были задержаны технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая комплекса Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшкин, глава ответственного за пожарную сигнализацию ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, электрик компании Александр Никитин, гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ) Юлия Богданова и глава инспекции госстройнадзора области Танзилия Комкова.
"В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя Вишня" в кинозале №2", — сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".
Она отметила, что "сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место".
В связи с этим, по словам С.Петренко, в отношении С.Генина возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, при тушении пожара С.Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части №2 Александром Малышенко и А.Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход.
"Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к указанному кинозалу", — сказала С.Петренко.
По ее словам, С.Генин проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части ТРЦ.
"При этом Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвертый этаж", — сказала представитель ведомства.
В результате, отметила она, было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.
"По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения", — сказала С.Петренко.
Статья 293 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В конце марта пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области опубликовала видеозапись о работе спасателей на пожаре в "Зимней вишне", в которой сообщается, что звено С.Генина прибыло на место через семь минут после получения сигнала о пожаре.
На видео С.Генин говорит, что его звено было вынуждено вернуться, так как им помешала пройти в горящее помещение запертая дверь.
"Мы время терять не стали, поняли, что сломать двери не сможем. Вернулись назад и с другой стороны со звеном пошли на четвертый этаж. Двигались ползком, было очень жарко. Услышали хрип, поползли на него и обнаружили человека", — говорит на записи С.Генин, который, как утверждается, работает спасателем более 20 лет.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Как сообщалось, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. По предварительным данным, возгорание произошло в батутной яме на территории детской игровой зоны.
Ранее в рамках расследования уголовного дела о пожаре были задержаны технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая комплекса Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшкин, глава ответственного за пожарную сигнализацию ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, электрик компании Александр Никитин, гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ) Юлия Богданова и глава инспекции госстройнадзора области Танзилия Комкова.