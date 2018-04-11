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Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность военного удара по Сирии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Россия не должна быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Ранее Трамп называл «животным» президента Сирии Башара Асада.
Трамп отвечает послу России в Ливане Александру Засыпкину, который в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил о том, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по территории Сирии, а также открывать ответный огонь.
В случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия. Такое предупреждение Россия передавала представителям США по военным каналам, говорил представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Президент США впервые публично признал, что американские военные собираются нанести удар по территории Сирии. Поводом для удара стали сообщения о предполагаемой химической атаке в городе Дума. Трампа могут поддержать союзники — Великобритания и Франция.
Западные страны не собираются атаковать союзников Сирии, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, цель удара — сирийские объекты, имеющие отношение к химической программе, - передает ТАСС.
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Россия не должна быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Ранее Трамп называл «животным» президента Сирии Башара Асада.
Трамп отвечает послу России в Ливане Александру Засыпкину, который в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил о том, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по территории Сирии, а также открывать ответный огонь.
В случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия. Такое предупреждение Россия передавала представителям США по военным каналам, говорил представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Президент США впервые публично признал, что американские военные собираются нанести удар по территории Сирии. Поводом для удара стали сообщения о предполагаемой химической атаке в городе Дума. Трампа могут поддержать союзники — Великобритания и Франция.
Западные страны не собираются атаковать союзников Сирии, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, цель удара — сирийские объекты, имеющие отношение к химической программе, - передает ТАСС.