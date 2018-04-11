В Липецке осуждены наркоторговцы

В июне 2017 года оперативниками УФСБ России по Липецкой области задержаны участники транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту наркотических средств, - 27-летний гражданин Республики Таджикистан, и неоднократно судимый 34-летний житель Липецка.

При личном досмотре и в ходе обысков у задержанных было обнаружено и изъято около 450 г героина, расфасованного в полимерные пакеты.

Сбывать наркотики в регионе наркодилеры планировали бесконтактным способом - через систему тайников (закладок), получая денежные средства от «клиентов» через электронные платежные терминалы.

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

В настоящее время приговором Левобережого районного суда г. Липецка указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ( покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил гражданин Таджикистана к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, житель г. Липецка- к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает прокуратура Липецкой области.