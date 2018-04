СМИ сообщили о местонахождении Юлии Скрипаль‍

В ночь со вторника на среду, 11 апреля, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была под вооруженной охраной и покровом ночи вывезена на военную базу.

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которую выписали из окружной больницы в Солсбери, доставлена в госпиталь на британской военной базе, - сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.По информации изданию, за Юлией Скрипаль присматривает "вооруженная охрана, чтобы избежать нового покушения на убийство". "Она в госпитале на военной базе для ее защиты и наблюдения за здоровьем", - сказал источник.Собеседник издания отметил, что последствия воздействия на Юлию "нервно-паралитического газа" неизвестны и могут возникнуть в любой момент. При этом британские власти не сообщали, что вещество было именно газом."Есть надежда, что Юлия теперь сможет предоставить ключи к разгадке попытки ее убийства", - отмечает газета.Во вторник в Лондоне сообщили, что Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение пока не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в "безопасное место".При этом посольство России в Великобритании потребовало доказательств того, что все совершенные со Скрипаль действия произошли по ее воле.В конце прошлой недели газета Mail on Sunday со ссылкой на источники в службах безопасности Великобритании сообщила, что нервно-паралитическое вещество, которое нанесли на ручку двери дома Сергея Скрипаля, было в форме геля.Также газета отмечала, что "совершенно случайно медики со знаниями о химоружии были на смене в больнице", в которую привезли отца и дочь. Два врача, отмечает Mail on Sunday, недавно проходили курсы в Портон-Даун, что позволило им быстро распознать признаки отравления нервно-паралитическим веществом.Газета отмечает, что, вероятно, Сергей Скрипаль первым дотронулся до дверной ручки и в результате получил большую дозу отравляющего геля, чем его дочь.Кроме того, газета сообщила, что дом Скрипаля, где он подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, собираются сносить. Также под снос могут попасть ресторан Zizzi и паб The Mill, в которых отдыхали Скрипали в день отравления.Власти, по данным газеты, планируют возвести вокруг ключевых мест, связанных с отравлением, почти трехметровые заборы. Источник газеты рассказал, что заборы могут простоять до осени, - передает "Интерфакс"