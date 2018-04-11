В мире

26 минут назад

В Алжире при крушении военного самолета погиб 181 человек

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#Крушение самолета в Алжире
В Алжире при крушении военного самолета погиб 181 человек

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире стал 181 человек. Об этом сообщило управление гражданской обороны Алжира.

Управление гражданской обороны Алжира сообщило, что при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76ТД погиб 181 человек. Ранее СМИ передавали о 200 жертвах авиакатастрофы, - передает Life.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", тела 181 погибшего нашли на месте крушения военного самолёта вблизи аэропорта Буфарик.

При крушении Ил-76 в Алжире, по предварительным данным, российские граждане не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в республике.

По предварительным данным, Ил-76ТД мог рухнуть из-за неполадок в системе. Однако власти страны прорабатывают все версии авиакатастрофы.
85
#Крушение самолета в Алжире

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