26 минут назад
В Алжире при крушении военного самолета погиб 181 человек
Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире стал 181 человек. Об этом сообщило управление гражданской обороны Алжира.
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", тела 181 погибшего нашли на месте крушения военного самолёта вблизи аэропорта Буфарик.
При крушении Ил-76 в Алжире, по предварительным данным, российские граждане не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в республике.
По предварительным данным, Ил-76ТД мог рухнуть из-за неполадок в системе. Однако власти страны прорабатывают все версии авиакатастрофы.