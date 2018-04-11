В Липецке большое отключение холодной воды

Как сообщает пресс-служба "ЛГЭК", в связи с производством ремонтных работ сегодня до 24:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- ул. Ярославская, 13 (Д/с №12), 19; ул. Писарева, 35, 37; ул. Светлова, 26, 29 (Школа интернат), 29а, 31, 31а; ул. Писарева, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 10а, 12б, 8а, 16, 18; ул. 1-я Лесная, вл.1, вл.2, 3а;



- частный сектор: ул. Писарева; ул. Постышева; ул. Олимпийская; ул. Варшавская; ул. Зорге; ул. Бурлакова; ул. Добровская; ул. Патриотическая; ул. Дачная; ул. Тихая; ул. Светлова; ул. Ярославская; ул. 1-я Лесная; ул. Артёма; ул. Железногорская



Подвоз воды: по заявкам жителей.



12 апреля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- ул. Ильича, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 (Школа №25); ул. Ленинградская, 5, 12, 14, 16, 18, 18к.1, 2, 3, 4, 5; ул. Волгоградская, 8 (Школа искусств), 8а (Д/с №77), 10, 12, 14, 14а, 16, 11, 13, 17а, 35, 41, 43, 43/1; ул. 3-е Сентября, 5; 26, 12, 14, 16а, 18, 20, 24; ул. Студенческая, 6, 9; ул. Герцена,15; ул. Флёрова, 1; 15; ул. Никитина, 14; 16; ул. 30 лет ВЛКСМ, 17; 19; 21; 25;



- частный сектор: ул. Профсоюзная; ул. Дачная; ул. Студенческая; ул. Тургенева; ул. Бехтерева; ул. Декабристов; ул. Седова; ул. Донская; ул. Гвардейская; ул. Песчаная; ул. Воронежская; ул. 2-я Воронежская; ул. Красина; ул. Степная; ул. Волгоградская; ул. Станиславского; ул. Сергея Лазо; ул. Чехова; ул. Герцена; ул. Флерова; ул. Никитина; ул. 30 лет ВЛКСМ; Лесхоз.



Подвоз воды: ул. Волгоградская, 8 (Школа искусств), 8а (Д/с №77) и по заявкам потребителей.



В это же день с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- частный сектор: ул. Верхняя; ул. Пригородная; ул. Кирова; ул.2-я Крымская; ул. Киевская; ул. Школьная.



Подвоз воды: по заявкам жителей.



Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075





