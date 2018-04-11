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Красноярские школьники изобрели «умный» электронный замок

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Красноярские школьники изобрели «умный» электронный замок

Чудо-замок не зависит от наличия электричества 

Красноярские школьники изобрели и напечатали на 3D-принтере электронный замок. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования мэрии, - передают "Аргументы и факты".

Спроектировали, запрограммировали и распечатали свое создание на 3D-принтере ученики гимназии №1 «Универс» Сергей Горлов и Егор Тихомиров. Замок юноши создали из шестеренок, платы, аккумулятора, светодиодов и других составляющих, часть из которых изобретатели сами смоделировали и распечатали на 3D-принтере.
Стоит отметить, что чудо-замок не зависит от наличия электричества – при его отключении включается резервная система питания.
Старшеклассники изучили особенности десятка видов замков, однако одни оказались неустойчивыми к взломам, массивными, дорогими в обслуживании, у других возникают проблемы с идентификацией пользователей и изготовлением дубликатов, кроме того, они быстро изнашиваются. В итоге электронный замок оказался одним из самых бюджетных, безопасных и удобных в использовании.
Принцип действия прост: человек прикладывает к электронному замку карту, если микроконтроллер "узнаёт" её, то дверь открывается. Если же ключ "не знаком", человек не сможет попасть в помещение. Этот тип замка широко распространён, но разработку ребят отличает специальное приложение. Человек может авторизоваться в системе, добавить новые прокси-карты или удалить старые, посмотреть историю использования ключей и время открывания двери. Кроме того, если один из пользователей забыл или потерял свою карту, он сможет открыть дверь через приложение.
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