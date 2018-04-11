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24 минуты назад

Группа НЛМК представляет несколько инновационных разработок на SAP Forum

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Группа НЛМК представляет несколько инновационных разработок на SAP Forum

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, принимает участие в международном бизнес-форуме SAP Forum 2018, который проходит 11-12 апреля на ВДНХ. Это один из крупнейших ежегодных форумов SAP, где обсуждают возможности новейших технологий для повышения эффективности производственных и бизнес-процессов.

Форум открылся пленарной сессией, в которой принимает участие член Совета директоров Группы НЛМК Олег Багрин. Он рассказал о цифровой трансформации компании и эффектах внедрения информационных технологий.

На стенде Группы представлено несколько совместных с SAP разработок, в том числе тех, которые ведет первая в российской металлургии лаборатория совместных инноваций, созданная в феврале 2017 года.

На стенде НЛМК рассказывают о возможностях 3D-позиционирования, о прогнозировании ремонтных работ в доменном производстве, прогнозе движения денежных средств и других проектах. 

Лаборатория совместных инноваций НЛМК-SAP представляет на форуме прототип системы 3D-позиционирования сотрудников в условиях производственного объекта. Система позволяет снижать риски в области безопасности, повышать эффективность рабочего времени.

На стенде НЛМК можно также познакомиться с разработкой модели прогнозирования времени замены фурм доменных печей, которая позволит повысить эффективность работы печей и сократить число внеплановых простоев. Совместный с SAP проект «Прогноз движения денежных средств» позволяет прогнозировать поступление денежных средств от клиентов НЛМК и оптимизировать финансовые резервы.

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